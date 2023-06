La prevenzione degli incendi boschivi costa poco | ma è ancora sottovalutata

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 giugno 2023) I boschi tutelano l’equilibrio idrogeologico, producono ossigeno e immagazzinano grandi quantità di CO2, che però viene rilasciata quando vanno a fuoco insieme a grandi quantità di polveri sottili. Nelle aree a rischio correttamente gestite, però, alcune procedure responsabili riducono le probabilità dio attraverso attività di diradamento, pulizia del sottobosco e controllo della qualità del legno morto a terra. Secondo un’analisi di Pefc, l’ente promotore della gestione sostenibile del patrimonio forestale, i boschi gestiti, e in particolare quelli certificati per la gestione forestale sostenibile, hanno una probabilità di essere interessati dafino a nove volte inferiore rispetto a quelli non certificati. Pefc ha inoltre calcolato che spegnere unfino a otto volte di più che ...