‘La panna è gratis perché non stamo a Milano’ | la polemica di Zerocalcare arriva sulle vetrine delle gelaterie di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 giugno 2023) Dalle strisce dei fumetti alla quotidianità del Testaccio. Ed ecco allora che unafrasi citate daappare in una gelateria di, quasi a rinverdire la rivalità trae il capoluogo lombardo. “Lanon siamo a Milano”., pseudonimo di Michele Rech, ha costruito per intere generazioni un immaginario ironico fondato sul culto dellanità, citazioni a cui gli stessini ora attingono per difendere l’autenticità che li contraddistingue. Lasciando da parte Rebibbia, amatissima dal fumettista, è a Testaccio che viene ripresa la scena della serie Netflix “Questo mondo non mi renderà cattivo”, uscita lo scorso 9 giugno, partendo da uno dei luoghi simbolo di questa ...