La nuova Insta360 GO 3 è davvero geniale | è minuscola | ma grazie al Pod diventa una vera action cam

Dopo aver lanciato la sua primissima webcam, laLink, lo scorso anno, il produttore ha presentato oggi unaaction cam classica, laGo 3. Come suggerisce il nome, la Go 3 ...La versatilità dell'Go 3 è un'altra caratteristica che merita di essere menzionata. Grazie al modulo di ricarica wireless , è possibile ricaricare rapidamente l'action cam senza dover ...GO 3 è già su Amazon: non la solita action cam, ma un concentrato di tecnologia e design messo al servizio della ...

Insta360 GO 3 ufficiale! Ecco la nuova action cam più potente e più ... Fotografi Digitali

In occasione dei rilasci opzionali di fine mese Microsoft ha implementato nuove funzionalità abilitate di default su Windows 11 e, sorprendentemente, anche su Windows 10 ...Per ora si tratta di un disegno di legge, che dovrà passare l'iter parlamentare con eventuali modifiche o integrazioni. Le bici evitano targa e assicurazione ...