“La notizia più bella” Giulia Stabile | torna il sorriso dopo l’addio a Sangiovanni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Sono giorni complicati per, la ballerina e vincitrice dell’edizione di Amici 20 si è da poco detta addio con, il cantante con il quale ha costruito una storia d’amore lunga due anni e conosciuto proprio dentro la scuola di Maria De Filippi. Un addio che forse era meno imprevisto di quanto si potesse pensare, nelle ultime settimane infatti si sono rincorse le voci di rottura, voci smentite fino a quando non è stato più possibile farlo. A rompere il silenzio era stata lei. >“L’ha tradita con lei”. UeD, Federico Nicotera e Carola: fuori i veri motivi della rottura La ballerina aveva allarmato i suoi fan con una Instagram story in cui aveva scritto: “Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo ...