La missione del Vaticano in Russia | Zuppi inviato dal Papa a Mosca per incoraggiare Putin alla pace

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria, andrà in visita ail 28 e 29 giugno: il viaggio insarà effettuato comediFrancesco. La Santa Sede comunica che lo scopo principale dell’iniziativa è “gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzionetragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta”. LadiinSolamente tre settimane faera stato ina Kiev, il 5 e 6 giugno. Ora arriva la conferma di un’altraper la, stavolta in. Per il momento non è stato comunicato ...