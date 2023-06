La Milano del sindaco Sala non è inclusiva | Noi anziani siamo abbandonati

...conclusiva della maratona si è svolta presso la sede di Talent Garden di via Calabiana a: i ... l'originalità, la precisione nella definizioneprogetto, la fattibilità, la solidità della ...Dalle deposizioni di oggi, in particolare quellacapo della squadra mobile diMarco Calì , emergono nuovi sconcertanti dettagli sulle menzogne che la donna raccontava a chiunque rispetto ...L'influencer è incappata nel temuto ' shadow ban ': il suo profilo è visibile ma i suoi video non vengono diffusi nella sezione 'per te'social, minandone fortemente la possibilità di essere ...

Ufficiale, Milano sarà la terza sede del Tub. I dettagli Legalcommunity

Curioso siparietto sul palco del Love Mi in vista del concerto a Milano. Chiara Ferragni "risponde" al pubblico che acclamava Vittoria.La Giunta Sala vorrebbe sopprimere la linea del bus 73 che da Linate arriva a San Babila. Ma anziani e fragili hanno difficoltà a salire sui tram. Rocca, FdI, ew Verri, Lega, hanno depositato una "Dom ...