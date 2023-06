La migliore stagione per rimanere incinta e nascondere la pancia | consigli per un hot girl summer da mamma

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Quando è il momento perfetto perincinte? Secondo una, l'estate è il periodo ideale per concepire. Nel suo video, ha sottolineato il fatto che l'estate è il momento in cui ci si sente al meglio con il proprio corpo e che le prime tre fasi della gravidanza cadono nei mesi invernali, quando indossare vestiti larghi non attirerà l'attenzione. Inoltre, ha allineato la data di nascita al mese di maggio e ha condiviso la sua opinione sulla scelta degli ideali mesi estivi per trascorrere del tempo libero con il neonato. A giudicare dai commenti, sembra che molti concordino con questa teoria. Di cosa parliamo in questo articolo... - Unaha condiviso il momento perfetto dell'anno per. - Il momento ideale sarebbe ad agosto per poi avere i primi tre mesi di ...