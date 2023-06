La Mecca | pellegrini musulmani salgono sul Monte Arafat per il culmine dell' hajj

Centinaia di migliaia dimusulmani affollano il Monte Arafat in Arabia Saudita, il culmine di un pellegrinaggio hajj tenutosi in un feroce caldo estivo. Il rito e' il culmine del pellegrinaggio annuale, uno dei ...Questo luogo si trova in una valle sovrastata da montagne rocciose, a sette chilometri dalla Grande Moschea della, la città più sacra dell'Islam. La maggior parte deiha scelto di ...... prima e dopo il Covid - 19 Il pellegrinaggio musulmano alla. Cos'è e come si svolge Per ... La prima cosa che fanno iquando arrivano nella città santa è fare sette giri di benvenuto ...

I pellegrini musulmani a La Mecca per l'hajj sfidano la calura Agenzia ANSA

Centinaia di migliaia di pellegrini musulmani affollano il Monte Arafat in Arabia Saudita, il culmine di un pellegrinaggio hajj tenutosi in un ...Al via in Arabia Saudita il pellegrinaggio annuale Hajj. Circa 2 milioni di pellegrini musulmani si sono diretti dalla città santa della Mecca verso Mina, alla periferia di La Mecca, dove si trova un ...