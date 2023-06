La maggioranza degli italiani favorevole al Pride e contraria alla proposta di legge GpA reato universale

(Di martedì 27 giugno 2023) Lain merito ai diritti della comunità LGBT+ non segue il Governo Meloni, che proprio in queste settimane sta portando avanti una battaglia contro le famiglie omogenitoriali, volendo rendere ‘’ la Gestazione Per Altri. A renderlo noto è stato Quorum/YouTrend per SkyTg24 che ha realizzato una serie di sondaggi in merito propriocomunità arcobaleno. Il 53%intervistati èal(il 33% è contrario, il 14% non ha un’opinione a riguardo); mentre il 47%è contrario a rendere la Gestazione Per Altri undiappoggiata dal 41% ...

Abbandonando il sindaco su unoatti fondamentali per il futuro della città. (Leggi qui: E il sindaco finì ostaggio della sua. E poi qui: Ora a Frosinone tutto può succedere ). I ...La cosa comica è che nella vicenda c'è stato anche un utile idiota al servizioutili idioti. ...tutte le cariche non curandosi né di tradire vecchie amicizie né di fornire al PD una...... a forza di parlarne, a metà della top ten delle preoccupazioniitaliani'. Cioè mi sta ... Ognuno nelladice la sua: Salvini per il 'No', Giorgetti per il 'Sì', Meloni per il 'Ni'. E ...

Dal caso Santanchè al Mes, le tensioni della maggioranza in Parlamento Il Sole 24 ORE

I caratteri, le motivazioni e le argomentazioni sono diversi, ma non è la prima volta che, in relazione a nuove regole o a nuove istituzioni europee, in Italia i governi, gli ...Dubbi di FdI (e anche nella Lega) sull’opportunità. La ministra potrebbe parlare giovedì Guai a chiederle se è serena, perché Daniela Santanché vi risponderà «serena no, porta sfiga». Ma la ministra d ...