La madre di Alessia Pifferi ai giudici | “Mi disse che andava tutto bene” ma la piccola Diana era morta da almeno 24 ore

(Di martedì 27 giugno 2023) “Quando le ho chiesto se andasse, mi ha detto sì, stiamo rientrando. La bambina ieri mi ha fatto tribolare per i dentini”. Parola di Marina Assandri, ladie nonna di, che ha parlato oggi davanti alla Corte d’Assise di Milano nel processo che vede la figlia imputata per omicidio volontario anche aggravato dalla premeditazione., che aveva meno di un anno e mezzo, quel mattino del 20 luglio 2022, invece, da24 o 48 ore era giàdisidratata, perché lal’aveva abbandonata da sola in casa, nel letto con un po’ di latte e acqua, e se ne era andata per 6 giorni dal compagno in provincia di Bergamo, prima di rientrare e trovare il corpo senza vita. “È partita di ...