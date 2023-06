... nelle parole di chi ha contribuito a usare il bilancino per la creazione della squadra, ... trasformandosi da forza politica personale a partito strutturato che pur in assenza di...Gli ultimi scossoni sono di poche settimane fa, con l'assestamento del partito su posizioni più concilianti con Palazzo Chigi e con la nuova. Marta in privato e Marta nella sfera ...... se disi può parlare, l'ex ministro della sanità Roberto Speranza, peraltro assai ... I giovani rampanti che non vedono arrivare l'Italiae post berlusconiana, ma che si perdono ...

La leadership meloniana è a un passo da una svolta: dalla stagione delle ambizioni a quella delle frustrazioni Il Foglio

Poche idee, molto galleggiamento: il tentativo di emanciparsi dal passato populista e di proiettarsi verso il futuro non sta funzionando. Le sei scommesse perse dall’esecutivo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...