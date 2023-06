La guerra della Russia contro i Beatles | “Per colpa loro è aumentato il consumo di droghe”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Potrebbe apparire come una vecchia storia, un anatemaquando i Fab Four ancora si esibivano dal vivo, in pienamania e in altrettanto piena rivoluzione sessuale e culturale. Eppure da quanto affermato da un funzionario medico di Stato sono passati appena 11 anni. Il 27 giugno 2012, infatti, Yevgeny Bryun lanciòi quattro di Liverpool la pesante accusa di essere i responsabili dell’aumento didinell’ex Unione Sovietica. Bryun non era certo uno qualunque: parliamo, infatti, dell’ex consulente del Ministero russoSanità. Durante una conferenza stampa, scriveva The Telegraph, disse: “Dopo che isono andati ad espandere la...