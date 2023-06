La giornata di calciomercato | Spalletti ha detto “no” all’Al-Nassr

(Di martedì 27 giugno 2023) Ladidi oggi martedì 27 giugno: Ore 10.42 –ha rifiutato l’offerta dell’Al-(Tmw) Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, l’allenatore di Certaldo ha ribadito al club saudita la volontà di rimanere fermo almeno per un anno.ha rifiutato un’offerta molto allettante, ieri si parlava di circa 15-20 milioni a stagione. Adesso l’Al-è vicino a Felipe Scolari, l’ex ct del Brasile. Ore 9.52 – Il West Ham ha rifiutato un’offerta da 90 milioni di sterline per Declan Rice dal Manchester City Lo riporta Sky Spor Uk. Il centrocampista della nazionale inglese è un obiettivo di mercato di diversi club della Premier. Su di lui anche l’Arsenal di Arteta. Su di lui una vera e propria asta fra i principali club inglesi, il West ha rifiutato 92 ...

Salvatore Foti, allenatore in seconda della Roma , ha voluto fare chiarezza sull'episodio che lo avrebbe visto protagonista nelladi ieri, ossia la pubblicazione di un post molto critico nei confronti dell'arbitro Taylor (che ha diretto l'ultima finale di Europa League contro il Siviglia) attraverso un profilo privato ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le ...in corso della(...1 E' iniziata in questi minuti la primanerazzurra di Marcus Thuram . L'attaccante francese è appena arrivato a Milano, ora la mattinata continuerà con le visite mediche di rito e la firma sul contratto per diventare a tutti gli ...

L'attaccante francese è arrivato a Linate intorno alle 10. Salutati rapidamente i tifosi, si è diretto alla Clinica Humanitas di Rozzano per svolgere le visite mediche prima della firma ...