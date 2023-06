La Francia delle Olimpiadi si piega all' Islam

Leggi su panorama

(Di martedì 27 giugno 2023) Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024 ha deciso di vietare le bevande alcoliche nella sua offerta di ristorazione, in conformità con la Legge Evin che prende il nome da Claude Evin, avvocato, ex senatore (1997-2007) e ministro della Solidarietà, della Salute e della Protezione sociale tra il 1988 e il 1991 diventato molto noto per la lotta al tabagismo, alla pubblicità e la vendita dell'alcol. Come scrive il quotidiano Le Parisien la legge entrata in vigore nel 1992 vieta la pubblicità e la vendita di alcolici in determinati luoghi, in particolare negli stadi. Chi vorrà bersi una birra, un bicchiere di vino, una coppa di champagne o un buon bicchiere di cognac francese durante le gare dovrà consultare il sito www.paris2024.org e acquistare un pacchetto gold (le hospitality lounge più esclusive in loco e accompagnate da un'esclusiva consegna del servizio), ...