La Dreamhouse di Barbie è realtà e si trova a Malibu

Ha tre piani ed è ispirata al set del nuovo film dedicato aa breve nelle sale. L'iconicaè realtà, si trova a Malibu ed è possibile soggiornarvi per una notte. La casa è stata realizzata con grande cura dei dettagli. Ha una pista da ballo , ...Mentre il film sarà disponibile in sala a partire dal 20 luglio 2023, le porte dellarigorosamente rosa disi apriranno ai più fortunati.: Il Trailer Principale in Italiano ...approfondimento, Architectural Digest mostra in anteprima la. FOTO FOTOGALLERY Un'immagine della facciata della villa in cui è stato girato 'Il principe di Bel - Air'

Barbie, la Casa dei sogni di Malibu è su Airbnb. VIDEO Sky Tg24

Tra poco meno di un mese uscirà il nuovo film di Greta Gerwig Barbie con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera, Kate McKinn ...Fan e appassionati potranno finalmente esaudire un sogno in rosa soggiornando per una notte nella casa della bambola più famosa di sempre Dal suo debutto nel 1959 a oggi, Barbie non ha mai smesso di a ...