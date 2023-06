La crisi in Russia | Putin | Rischiavamo di perdere tutte le conquiste in Ucraina

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirha detto di sperare che i responsabili della Wagner «non abbiano rubato nulla» , ma ha aggiunto che saranno fatti gli opportuni controlli.ha aggiunto che nell’ultimo anno lo Stato ha finanziato la Wagner per un totale di 86 miliardi di rubli (circa un miliardo di euro). Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Se non fosse stato fermato l'ammutinamento della...

... pessima notizia Renzi a la Repubblica: 'Meloni ignorata da Biden nellarussa. Pd senza una ... Il tema è la, Mosca e Putin. Magari a Bruxelles sapremo qualcosa in più.La causa principale dellaprolungata, tuttavia, è che i leader albanesi a Pristina non hanno ... per essere rimasti militarmente neutrali e per non aver adottato sanzioni contro la. D: Da ...... affermando che ''ritengo che se lacrolla, tutti rimaniamo sotto le macerie. Moriremo tutti'... Tenta di stabilizzare l'economia bielorussa, a quel tempo afflitta da una grave, ma fatica a ...

Crisi Russia, l'ex consigliere di Putin svela il rischio nucleare Il Tempo

Avanza, anche se timidamente, la controffensiva ucraina a est e sud, approfittando della crisi in Russia dopo il tentato golpe del gruppo Wagner ...La Cina “sostiene la Russia nel mantenere la stabilità nazionale e raggiungere lo sviluppo e la prosperità”. A oltre 24 ore dall’ammutinamento di Wagner Group, Pechino ha confermato il proprio support ...