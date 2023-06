La casa di Barbie diventa realtà e si può affittare su Airbnb | VIDEO

(Di martedì 27 giugno 2023) Ladie si puòsuLadisbarca su: l’iconica Malibu DreamHouse, recentemente ristrutturata, potrà essere affittata per due notte in occasione dell’uscita del film sulla bambola della Mattel. Il prossimo 17 luglio, infatti, sarà possibile tentare la fortuna per provare a trascorrere le notti del 21 e del 22 luglio nella villa californiana ispirata a quella di. Il fortunato vincitore, infatti, verrà estratto a sorte e avrà la possibilità di trascorrere gratuitamente due notti nella villa insieme a un’altra persona. Nell’annuncio apparso su, l’host, che corrisponde al nome di Ken, l’action figure della ...

Barbie, la Casa dei sogni di Malibu è su Airbnb. VIDEO Sky Tg24

