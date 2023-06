La Bce annuncia un nuovo aumento dei tassi

Leggi su zon

(Di martedì 27 giugno 2023) La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare ancora id’interesse. La presidente Christine Lagarde, in merito, ha dichiarato: “Il nostro lavoro non è ancora finito – ha detto dal Portogallo – Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare ia luglio”. Poi ha aggiunto: “L’impatto complessivo degli incrementi deidecisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno”. “È improbabile che nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo deisia stato raggiunto – ha continuato Lagarde – Le decisioni della nostra politica monetaria devono essere infatti definite di volta in volta a ogni riunione e continuare a essere guidate dai dati”. Bce: il ...