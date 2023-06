La Banca Centrale Europea a luglio alzerà ancora i tassi di interesse | ma i rialzi continueranno

(Di martedì 27 giugno 2023) “E’ improbabile che nel prossimo futuro lasia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo deisia stato raggiunto” ha precisato Christine Lagarde. L’Europa prosegue con una politica recessiva tant’è che la presidente della Bce ha annunciato un nuovo rialzo dei. “Il nostro lavoro non èfinito – ha affermato alla platea del forum dellaa Sintra (Portogallo) -. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i. Abbiamo compiuto progressi significativi, ma di fronte a un processo di inflazione così persistente non possiamo esitare, e non possiamodichiarare ...

Gita Gopinath ha dichiarato alla conferenza annuale dellaeuropea a Sintra, in Portogallo, che i politici rischiano di trovarsi di fronte a una dura scelta tra risolvere o evitare un ..."Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione , continueremo a innalzare i tassi a luglio " dice la presidente dellaEuropea, Christine Lagarde , parlando al forum dell'istituto centrala a Sintra (in Portogallo). "L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, ..."E' improbabile che nel prossimo futuro lasia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo dei tassi sia stato raggiunto". Lo afferma la presidente della ...

Enria (BCE) esorta le banche dell'eurozona ad accelerare l'uscita dalla Russia Borsa Italiana

Il governatore della Banca Centrale Europea inizia a parlare al forum di Sintra in Portogallo e cita in avvio «tassi sufficientemente restrittivi» ed «elevati finché sarà necessario».Così la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale della Bce in corso a Sintra, in Portogallo, parlando della politica monetaria messa in atto ...