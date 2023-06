Intervenuto ai microfoni del podcast Baywatch Berlin , Tonisi è espresso sulla Nazionale tedesca in vista dei prossimi Europei 2024. Il centrocampista non ha risparmiati le critiche e ammesso di non esser molto convinto della Germania : "Non ero molto ...Dentro di me ho la sensazione di poter dare ancora qualcosa alla squadra", ha detto. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.Commenta per primo Tonispiega il suo rinnovo col Real Madrid . Il centrocampista tedesco, intervenuto direttamente ...trascinarmi per altri tre anni ', le dichiarazioni del 33enne.

Kroos senza peli sulla lingua: “Germania Difficile essere ottimisti perché…” ItaSportPress

Il centrocampista del Real Madrid, ritiratosi dalla Nazionale a fine EURO2020, analizza l'attuale Germania di Hansi Flick. Tanti dubbi e poco ottimismo ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...