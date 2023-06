Krol | «Il Napoli ha ottime possibilità di vincere lo scudetto anche nella prossima stagione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 giugno 2023) Ruud, ex difensore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista delladi Serie A degli azzurri Ruud, ex difensore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss. PAROLE – «Parole di Koulibaly? Lui è andato via e dopo l’Inghilterra ha deciso di andare in Arabia, sicuramente ha dimostrato che il calcio lontano dall’Italia non è facile e ci sono difficoltà per adattarsi. Io credo che il, se resta con questa rosa, hadinuovamente lola. Schuurs? Lui viene dall’Ajax e dalla scuola dei lancieri, può crescere ancora. Hancko è un buon giocatore, però il calcio ...