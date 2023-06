Koulibaly Napoli può fare il bis | spero giocatori restino

(Di martedì 27 giugno 2023) Il centrale senegalese: "Dovevo andare via io per vedere gli azzurri campioni d'Italia" ROMA - "Sono molto felice per lo scudetto: ho lottato otto anni per averlo e tutti dicono che se fossi rimasto lo avrei vinto anche io, ma io credo nel destino. Era scritto così. Che dovevo andare via io, per ved

Il passato che torna e che non andrà mai via: Kalidou d'Arabia, re di. Tifoso del. Una città che lo accoglie con la fierezza del campione e che conserva ancora tracce azzurre di quel ...A centro pagina, il 'consiglio' diai big delcampione d'Italia: 'Non lasciate'. Di fianco, le mosse del Milan ('Loftus - Cheek con Pulisic'), della Juventus ('Rabiot, Weah (e ...Loro si aspettavano ildi, ma non credo che la mia stagione sia stata così male. Avevo bisogno di tempo: in un anno non ho potuto dimostrare quello che avrei voluto per le scelte ...

Koulibaly: «Spero che non vadano via tutti da Napoli. Sono musulmano, felice di giocare in Arabia» - ilNapolista IlNapolista

L'ex difensore del Napoli ha rilasciato un'intervista interessante: 'Scudetto Sono stato felicissimo per i miei ex tifosi, la società'.Intervista del giocatore senegalese: 'Un un anno non ho potuto dimostrare quello che avrei voluto per le scelte dell'allenatore e della società'.