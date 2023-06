Koulibaly | messaggio a Osimhen e compagni | “Non lasciate Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 27 giugno 2023) Kalidou, manda une gli exdel: Possono vincere un altro scudetto e la Champions…” NOTIZIE CALCIO. Kalidou, ex difensore dele attuale giocatore dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha rilasciato una lunga intervista al corriere dello Sport.ha inviato undi speranza e amore ae ai suoi exdi squadra e alla città di, che ha trascorso otto anni aprima di trasferirsi a Londra e poi a Riad, ha espresso il suo affetto per la città partenopea e la sua speranza di vedere ilcontinuare a ...