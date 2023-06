Koulibaly | «I giocatori devono restare a Napoli per il bis»

(Di martedì 27 giugno 2023) Kalidou, ex difensore del, si trova in Italia e ha parlato al Corriere dello Sport deiazzurri e del mercato Kalidou, ex difensore del, si trova in Italia e ha parlato al Corriere dello Sport deiazzurri e del mercato. Le sue dichiarazioni: ARABIA SAUDITA – «Ho detto di sì per diversi motivi. Sono musulmano e il paese è giusto, spero di aiutare l’Arabia Saudita a crescere a livello sportivo e poi c’è l’aspetto economico. Con quei soldi posso aiutare tutta la mia famiglia a vivere bene e soprattutto utilizzarli per la mia associazione in Senegal».– «Possono fare il bis perché hanno vinto con tantissimi punti di vantaggio. La Serie A sta tornando a essere di grandi livelli. Mi piace molto Rudi Garcia. Mercato? ...

La Premier è fantastica: tanta intensità, tanti gol,molto veloci, grandi talenti. Loro si aspettavano ildi Napoli, ma non credo che la mia stagione sia stata così male. Avevo ...... che stanno facendo sul serio e mettendo le mani su diversiimportanti, convincendoli ad ... Pallone ufficiale serie A © LaPresse - Calciomercato.itBenzema, Kantè,, sono solo i nomi ...... che in passato ha già accolto altri big e vecchie conoscenze italiane CALCIALL'AL - ...Si chiude dopo 8 anni e mezzo l'avventura in Italia di Brozovic GATTUSO IN ARABIA Mercato dei...

Koulibaly "Napoli può fare il bis, spero giocatori restino" Agenzia di ... Italpress

L'ex difensore del Napoli ha rilasciato un'intervista interessante: 'Scudetto Sono stato felicissimo per i miei ex tifosi, la società'.Intervista del giocatore senegalese: 'Un un anno non ho potuto dimostrare quello che avrei voluto per le scelte dell'allenatore e della società'.