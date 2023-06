Koulibaly | «Col contratto in Arabia | aiuterò la mia famiglia a vivere bene e le mie attività per l’Africa»

(Di martedì 27 giugno 2023)nella sua intervista al Corsport parla della scelata araba. «Sono felice perché sono musulmano e arrivo nel Paese giusto. E sono entusiasta di essere uno dei primi a sbarcare in un campionato in evoluzione: spero di aiutare l’Saudita e l’Al-Hilal a scrivere una nuova storia sportiva. E poi c’è questomolto importante». Niente male, davvero. «Potrò aiutare tutta la mia, dai miei genitori ai miei cugini, e soprattutto sostenere lesociali della mia associazione in Senegal, “Capitane du Coeur”: abbiamo cominciato con la costruzione di una clinica pediatrica nel villaggio dove i miei genitori sono nati e si sono sposati. Si chiama Ngano. Io e i miei fratelli abbiamo coronato un sogno: la scorsa settimana siamo ...

Così dopoe Brozovic, tentazione anche per il tecnico campione d'Italia in carica. La ... Ma prima l'allenatore dovrebbe parlare con De Laurentiis e liberarsiNapoli. CalcioNapoli24.it è ...... protagonista nell'ultima stagioneManchester City. In scadenza di contratto, il centrocampista tedesco si trasferisce a parametro zero al Camp Nou. Ancheva in Arabia Saudita: giocherà ...... protagonista nell'ultima stagioneManchester City. In scadenza di contratto, il centrocampista tedesco si trasferisce a parametro zero al Camp Nou. Ancheva in Arabia Saudita: giocherà ...

Intervista all’ex difensore di Napoli e Chelsea che ha scelto l’Al-Hilal: “I soldi hanno un peso: aiuterò tutti i miei parenti a vivere bene, e aprirò una ...Cominciata con Ronaldo e proseguita con Benzema, ora l’offensiva saudita sul mercato diventa intensiva. E mira a ribaltare gli equilibri sportivi ed ...