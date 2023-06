Klimt da record | con 108 | 4 milioni è il capolavoro più caro mai venduto in Europa

(Di martedì 27 giugno 2023) "La dama con il ventaglio" acquistata da un collezionista di Hong Kong Nella sua prima apparizione sul mercato dopo quasi trent’anni, l’ultimodi Gustav(1862-1918), “La dama con il ventaglio” (Dame mit Fächer), ha superato le aspettative da Sotheby’s a Londra, questa sera, dove è stata venduta per 85,3di sterline (108,4di dollari; 99,2di euro), stabilendo un nuovod’asta per il pittore austriaco e diventando l’opera d’arte di maggior valore mai venduta all’asta in. Il risultato è anche il secondo prezzo più alto per un ritratto – di qualsiasi epoca – maiall’asta. Dopo una battaglia di dieci minuti tra quattro offerenti, tre dei quali erano presenti nella sala londinese, l’ultimo ...

La tela rappresenta anche il secondo miglior prezzo per qualsiasi ritratto passato in asta e supera il precedentediraggiunto lo scorso novembre a New York da Christie's per "Birch ...Ild'asta perè stato superato (finora era di 104,6 milioni di dollari per "Birch Forest" della Paul G. Allen Collection, venduto l'anno scorso a New York). L'ultima volta che "Dame mit ...Battuta all'asta da Sotheby's a Londra . La "Dama con ventaglio" di Gustavha battuto un nuovoper un'opera d'arte venduta all'asta in Europa. Il quadro, una delle ultime opere realizzate dal maestro austriaco (1862 - 1918) e' stato battuto all'asta a Londra a ...

Klimt da record, con 108,4 milioni è il capolavoro più caro mai ... Adnkronos

Tocca il tetto dorato di £ 85.3 milioni la donna con il ventaglio di klimt, un record assoluto per un dipinto all'asta in Europa, ma anche il secondo prezzo più alto di sempre per un ritratto ...