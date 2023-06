ha anche lanciato un appello ainel mondo per rafforzare lo spirito di "disconoscimento dei pagani" e diffonderlo per mostrare il loro risentimento verso i politeisti, termine che ...La guida suprema Aliha rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019 via Twitter. NOTIZIE ... DIMOSTRA IN MODO PALESE E CHIARISSIMO, SALVO I SOGGETTILEGATI AL MONDO DEL SUFISMO MUSULMANO ...ha anche lanciato un appello ainel mondo per rafforzare lo spirito di "disconoscimento dei pagani" e diffonderlo per mostrare il loro risentimento verso i politeisti, termine che ...

Khamenei, 'i musulmani combattano i complotti di Usa e Israele ' Tiscali Notizie

"Oggi, l'unità dei musulmani è messa in pericolo dai complotti degli Usa, del regime sionista e dei poteri arroganti che cercando di creare discordia e sedizione tra le sette musulmane". Lo ha afferma ...I vertici della Jihad Islamica sono stati ricevuti dal leader supremo dell'Iran Alì Khamenei che ha voluto rafforzare ulteriormente i legami.