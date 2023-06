Kata | test del Dna agli occupanti dell' ex hotel per trovare la bimba

(Di martedì 27 giugno 2023) Continuano le ricerchea piccola,, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno dall'exAstor di Firenze. Per imprimere una svolta alle indagini gli investigatori hanno condotto anche gli accertamenti su vari profili di Dna. Come spiega l'Adnkronos, sono stati isolati i...

FIRENZE.del dna agli ex occupanti dell'ex hotel Astor e ai reperti sequestrati nelle stanze della ... Procedono anche con accertamenti scientifici le indagini su, la bambina peruviana di 5 ...A 15 giorni dalla scomparsa della piccolaa Firenze, non c'è traccia della bambina avvistata l'ultima volta il 10 giugno mentre giocava ... E in questo ambito hanno disposto ildel dna a chi ...I risultati dei, riferisce l'Ansa, potranno servire per future comparazioni. Già pochi giorni ...prelevare infatti dall'appartamento dove viveva con la famiglia lo spazzolino da denti di, ...

Scomparsa della piccola Kata: test del dna agli occupanti dell'ex ... TGLA7

Tutte le persone che al momento della scomparsa della piccola Kata vivevano nell'ex hotel Astor saranno sottoposte a un test del dna. Lo ha stabilito la Procura di Firenze, che indaga per sequestro di ...Sono stati eseguiti i test del Dna agli ex occupanti dell'ex hotel Astor di Firenze da dove la piccola Kata è scomparsa ...