Kata | spunta un “passaggio segreto” nell’hotel | cos’hanno scoperto

(Di martedì 27 giugno 2023) Social. . Diversi sono i bambini scomparsi in Italia nel corso degli anni di cui si sono completamente perse le tracce. Tra i casi di cronaca più famosi si ricordano quello di Denise Pipitone e Angela Celentano. Dal 10 Giugno 2023 a questa lunga lista si è aggiunto un nuovo caso di scomparsa, ovvero quello della piccolasparita nel nulla mentre si trovava nel cortile di casa sua, ovvero l’ex hotel Astor a Firenze. Continuano le ricerche della piccolaleya, scomparsa ormai da diciassette giorni. Ieri il Tg4 ha mandano in onda un servizio con un presunto “nuovo”, che avrebbe potuto essere utilizzato dalla persona o dalle persone che hanno preso la bambina.Leggi anche:, l’ipotesi choc: cosa hannogli inquirenti Leggi anche: ...

Restano infine dubbi anche sul movente: le forze dell'ordine continuano ad ipotizzare in prima battuta che si tratti di un'azione ritorsiva nei confronti della famiglia di, per alcune ..., dall'ex hotel Astorla nuova testimonianza Più passano le ore, i giorni e le settimane più, anche tra gli inquirenti, si fa strada l'ipotesi del pedofilo. Dell'uomo nero, che avrebbe ..., dall'ex hotel Astorla nuova testimonianza I due caccia intercettori del 51° Stormo di Istrana, sotto la guida dei controllori della Difesa aerea dell'11° Gruppo Dami di Poggio ...

Kata, spunta un 'passaggio segreto'. I carabinieri: "Via di fuga già verificata" FirenzeToday

Kataleya Alvarez, la bimba di 5 anni della quale non si hanno notizie dal 10 giugno scorso, potrebbe esser stata portata via dall'Hotel Astor da un passaggio in disuso che dall'immobile conduce a un e ...L'ipotesi di un varco all'interno dell'Astor da dove potrebbe essere uscita Kata. Ma gli inquirenti ne erano a conoscenza ...