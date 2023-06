Karakaz cambia pelle

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 giugno 2023)è a casa. Ha appena finito di girare il video del nuovo singolo e sta lavorando a qualcosa di più grosso per l'autunno. Ci sentiamo su zoom, in attesa di scattare il servizio fotografico qui impaginato. Siede su un divano e alle spalle ha un intero muro di parole (riprese al contrario dalla webcam). «Eh, sì, è l'intera tracklist del mio primo ep, l'avevo scritta sul muro». In un certo senso ripartiamo da lì, da ciò che ora segue quella prima uscita importante (Carne), dal brano che Miguel ha fatto uscire lo scorso 9 giugno, Americanima.lo definisce «l'antipasto» di quello che sarà il suo secondo disco a cui ha quasi finito di lavorare musicalmente e che (forse) uscirà (già) a settembre. Titolo? «Non posso ancora dire niente di ufficiale al riguardo, manca ancora un po' di tempo», commenta, ma non sarà Brittany come suggerito ...