Kane | il Bayern fa sul serio | maxi offerta al Tottenham

(Di martedì 27 giugno 2023) IlMonaco vuole un nuovo numero nove per colmare il buco lasciato da Robert Lewandowski un anno fa. E ha le idee non chiare, ma chiarissime...

... collega di Sky Sport in Germania , secondo cui ilMonaco ha comunicato all'entourage di Victor Osimhen che l'obiettivo primario per l'attacco ora è Harry. Il club bavarese si taglia ...Dalla Germania arriva una notizia che potrebbe sconvolgere il calciomercato europeo: l'attaccante del Tottenham Harrystarebbe mandando dei primi segnali alMonaco. La punta inglese avrebbe scelto proprio i bavaresi per il suo prossimo step di carriera, dove andrebbe a coprire il vuoto lasciato la scorsa ...Il big esclude Dusan Vlahovic: ecco come salta la cessione del centravanti serbo per la Juventus Nelle ultime settimane si è raffreddato il nome di Dusan Vlahovic in ottica calciomercato. Non è ...

IL BAYERN 'MOLLA' OSIMHEN E PUNTA SU KANE - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Bayern Monaco ha fatto un’offerta ufficiale per Harry Kane: 70 milioni più bonus, lo scrive David Ornstein di The Athletic. Notizia che conferma la preferenza dei bavaresi per l’attaccante inglese, ...Il Bayern Monaco vira con forza su Harry Kane: è lui il nome designato dai bavaresi per colmare la lacuna in attacco, lo scrive Florian Plettenberg di Sky Sport DE. C’è il gradimento di Tuchel e ora l ...