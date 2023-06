Juventus | ufficiale il nuovo acquisto | arriva dalla Francia

(Di martedì 27 giugno 2023) Si sblocca il mercato in entrata dei bianconeri che nel frattempo sono in attesa della decisione dell’Uefa sulle possibili nuove sanzioni PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è sicuramente un’estate facile in casa. I bianconeri, dopo il terremoto societario di novembre e le due inchieste legate a plusvalenze e manovra stipendi, sonoti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... ex Udinese e Samdpdoria, lascia la Serie A: èil suo ritorno al NEC Nijmegen. 13.30 - ... Ma alla fine né l'Inter, né la Roma, né lahanno deciso di puntare su di lui. Pronto a '...... parlando a Radio Bianconera, non so se per piaggeria o solo per condiscendenza, ha detto che 'con Giuntoli laprende il migliore al momento, e quando saràil suo addio al Napoli, ...Ed ecco che su Torres potrebbe spuntare fuori la. Pau Torres e l'interesse della Juve I bianconeri non hanno ancora presentato un'offerta, chiarisce Marca, ma la destinazione ...

Ufficiale, dal Sassuolo alla Juve: ha vinto Allegri CalcioMercato.it

Nulla è ancora certo sul caso Juventus, tuttavia stamattina la Rosea avrebbe ipotizzato qualche scenario per la Vecchia Signora. Firmato il settlement agreement triennale con la UEFA a fine 2022, i ...L'esterno del Leicester sembra intenzionato a lasciare l'Inghilterra per far ritorno in Italia. La Juventus sarebbe vicinissima alla chiusura della ...