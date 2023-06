Juventus | Rovella | Cambiaso e De Winter dovrebbero far parte della rosa 2023 - 2024

È il caso di tre giovani in particolare: Koni De Winter, Andrea Cambiaso e Nicolò. Per loro,... potrebbero essere considerati come nuovi acquisti per lain questo mercato estivo. De ...Rabiot e Pogba ai lati di Locatelli (oche secondo me diventerà il titolare). Ha una difesa ... Lapiaccia o meno ha ancora in rosa Alex sandro...vi sarebbe Kostic che potrebbe ...... Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese): centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (), Samuele Ricci (Torino), Nicolò(...

Mercato Juve, da Cambiaso a Rovella: si va verso questa decisione Juventus News 24

Blog Calciomercato.com: Diciamola tutta, Allegri non darà mai a questa Juventus, e a nessuna squadra, il calcio che Spalletti porta in giro per l'Italia dalla sua prima ...Un affare di cui si parla da anni potrebbe finalmente andare a dama. I bianconeri accelerano per il gioiello serbo.