Juventus | Rabiot ad un passo dal rinnovo

(Di martedì 27 giugno 2023) Il francese ad undalAdrienha scelto ancora una volta la. E’ ad un, infatti, ildel calciatore francese con la società bianconera. Il contratto era in scadenza venerdì 30 giugno. Nonostante le lusinghe di mercato di molti club europei, su tutti il Manchester United, il giocatore classe ’95 avrebbe deciso di prolungare la sua esperienza a Torino. Ed è proprio laa lanciare un indizio social in tal senso, pubblicando un video di un cavallo che fa pensare proprio a, ribattezzato Cavallo Pazzo. Alladal 2019, nella scorsa stagione Adriensi è consacrato con la maglia della. Per il centrocampista francese, tra ...

TORINO. Un anno in più insieme. La Juventus annuncia ufficialmente il prolungamento contrattuale di Adrien Rabiot, in scadenza a fine mese, fino al giugno 2024. Determinanti il legame profondo del centrocampista bianconero con Torino, ...

Alla fine il pressing della Juve e in particolare di Max Allegri, che lo ha rilanciato in questa ultima stagione, hanno portato al buon esito della trattativa nonostante l’inserimento in extremis del ..."Adrien rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia bianconera": così la Juventus annuncia il prolungamento di contratto del francese Rabiot. La fumata bianca è a ...