Juventus | quanti esuberi | ecco chi può partire

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 27 giugno 2023) I bianconeri sono al lavoro per restringere la rosa e abbassare i costi: non partecipando alla Champions League il club deve optare per la spending review PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sarà un’estate facile per la. La crisi dirigenziale e la penalizzazione per l’inchiesta plusvalenze che di fatto ha estromesso la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.