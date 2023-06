Juventus | ecco la vera richiesta per Miretti

L'estate della, oltre che dal calciomercato, è attesa da inchieste e indagini:cosa c'è da sapere su quando si svolgeranno e quali sanzioni rischiano i ...... per cui si è aperta l'asta tra Arsenal e Manchester City, potrebbe arrivare dalla. Il ...le immagini del suo arrivo a Milano. 2023 - 06 - 27 15:24:19 Verona, c'è Baroni per la panchina L'...'Incompatibilità con Allegri': bomba su Federico Chiesa che potrebbe lasciare lale cifre che hanno di fatto decretato l'addio Federico Chiesa non è sicuro di rimanere allaanche il prossimo anno. Sì, la sensazione è questa al momento, soprattutto per ...

Juventus, ecco chi è Timothy Weah Fantacalcio ®

"Juventus, il problema non è Allegri, ma Giuntoli", ne è sicuro Fabrizio Biasin che nel suo editoriale su Sportitalia evidenzia la situazione della Vecchia Signora: "La Juventus si arrovella sulle leg ...Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha detto la sua sul rinnovo di contratto, parlando anche del futuro in bianconero.