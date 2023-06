Juventus | Danilo premiato con la XXV edizione del premio “L’Altropallone”

(Di martedì 27 giugno 2023) “Il calcio mi ha insegnato che abbiamo sempre bisogno l’uno dell’altro”.Luiz da Silva riceve la XXVdel, conferito annualmente per meriti sociali ad una personalità dello sport che utlizza la pratica sportiva come veicolo per trasmettere valori di inclusione, educazione, uguaglianza. “Cerchiamo di trasmettere una speranza e un’opportunità” spiega, perché il calcio è lo strumento, non il fine: “Attraverso il pallone vogliamo dimostrare ai bambini che è possibile sognare, e anche se non si diventerà dei professionisti, si possa trovare comunque la felicità. Per questo anche avere una buona pagella è molto importante”. Raggiunto daa margine delle amichevoli della Selecao con Guinea e Senegal,ragiona ...

Calciomercato, epurazione Allegri: così l'organico è stravoltoUfficializzato il ritorno di ... Con Rugani in bilico e Bonucci in discussione, l'unico certo di restare è. Per tutti gli ......che nelle sue storie su Instagram ha pubblicato una foto che la stessaaveva pubblicato sui social nel corso della giornata. La foto mostra il giocatore insieme al compagno di squadra,...Nel mazzo di carte di Allegri restano dunque il baluardo, Gatti, Rugani e Bremer, per l'... Allaconviene privarsi del centrale brasiliano Gleison Bremer (LaPresse) - calciomercato.itA ...

Juve, Danilo carico: le sue parole entusiasmano i tifosi Corriere dello Sport

Le date opzionate sono l'8 agosto oppure il 9. Delusa per la mancata promozione in Serie A ma pronta a rilanciare l'assalto, la società pugliese vuole regalare ai tifosi un triangolare di prestigio, s ...Di un reparto, fondamentalmente: la Juventus in fase offensiva ha prodotto poco e questo non aiuta a rendere felici gli attaccanti. Alcuni, Milik e Kean, sono comunque tra i fedeli di Allegri: guidati ...