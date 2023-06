Juventus | come cambia il mercato | novità importanti

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 giugno 2023)in casa; eccoil calciodei bianconeri con la notizia che tutti stavano aspettando. Ladovrà essere grande protagonista sul; l’obiettivo dei bianconeri è quello di rinforzare la rosa di Allegri in modo da dare al tecnico la possibilità di tornare a lottare per il titolo.(LaPresse)Servono operazioni intelligenti considerando anche la mancata qualificazione Champions che rischia di essere un fattore determinante in alcune trattative. Acquisti e cessioni: la Juve deve essere grande protagonista in questa finestra estiva di. Il primo passo è stato fatto e riguarda il rinnovo di Rabiot; il centrocampista francese, con il contratto in scadenza ...