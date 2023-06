Juve-Weah | arriva l’indizio social – FOTO

(Di martedì 27 giugno 2023) Lantus è pronta ad accogliere il primo acquisto del mercato estivo eanche daidello stessoLantus è pronta ad accogliere il primo acquisto del mercato estivo eanche daidello stesso. Il giocatore, figlio d’arte, sarebbe ormai prossimo all’arrivo in bianconero come ha voluto sottolineare anche nella sua storia su Instagram con la clessidra.

Lo stesso giocatore ha postato una storia sul proprio profilo Instagram che non lascia grandi spazi a dubbi riguardo Juventus,storia Il giocatore statunitense ha postato una clessidra nelle ...Timothyè sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus . Il club bianconero è in stretto contatto con il Lille, con l'intesa di massima che sarebbe stata trovata sulla base di 12 milioni di euro .Commenta per primo Attesi in giornata gli ultimi dettagli trae Lille per Timothy, ora è il club francese ad avere fretta per chiudere tutto entro il 30 giugno, operazione da 12 milioni bonus inclusi. E poi il figlio di George potrà arrivare a Torino ...

Weah e il mercato della Juventus: chi va, chi resta e chi arriva Corriere della Sera

Timothy Weah, esterno destro classe 2000 della nazionale USA e del Lille, scalpita all'idea di diventare un nuovo giocatore della Juventus, cosa che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.