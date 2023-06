Juve un anno fuori dalle coppe | Fiorentina in Conference

(Di martedì 27 giugno 2023) Venerdì 30 giugno si chiuderà ufficialmente la stagione 2022/2023 che lanon vede l'ora di archiviare, considerato tutto ciò che le è successo, in campo edal campo. In luglio, la società ...

In queste ore, da Nyon , è stato accreditato lo scenario che andava configurandosi da giorni: salvo colpi di scena, per unfuori dalle coppe europee, cioè dalla Conference League alla quale ...Ecco le cifre che hanno di fatto decretato l'addio Federico Chiesa non è sicuro di rimanere alla Juventus anche il prossimo. Sì, la sensazione è questa al momento, soprattutto per quelle che ...Il rischio è quello di undi stop dalle coppe e di una multa salata. Il "ripiego" di Andrea Pirlo: torna in Italia, dove allenerà l'ex

Juve, si va verso l'anno di stop: niente Conference e rischio multa milionaria La Gazzetta dello Sport

Sarebbero continui i contatti tra Giuntoli e De Laurentiis per la risoluzione del contratto, la Juventus aspetta ...ATLETICA - Sono giunte anche le scuse della Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) dopo l'episodio accaduto nel corso della premiazione della squadra azz ...