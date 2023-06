JUVE | UFFICIALE | RABIOT RINNOVA

Laha annunciato il rinnovo di Adrien Rabiot: il centrocampista francese prolungherà la sua permanenza in bianconero per un anno Laha annunciato il rinnovo di Adrien Rabiot. Il giocatore rimarrà per ancora un altro anno a Torino. Di seguito il comunicato dei bianconeri. "Juventus e Adrien Rabiot ancora insieme! Adrien ...Commenta per primo Ora è, Adrien Rabiot prolunga con la Juventus per una stagione. Il comunicato del club bianconero: Adrien rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

Juve, Rabiot ha detto sì! Ufficiale il rinnovo di contratto Tuttosport

Adrien Rabiot ha detto sì alla Juve: è arrivato anche il comunicato ufficiale sul rinnovo, a sancire il legame coi colori bianconeri fino al 2024 a 7 milioni netti. L’annuncio del centrocampista franc ...Adrien Rabiot ha scelto di restare alla Juventus almeno per un'altra stagione. Il centrocampista francese ha deciso di rinnovare il suo contratto di un anno a pochi giorni dalla ...