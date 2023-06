Juve | ufficiale il rinnovo di contratto di Rabiot | l' annuncio del club

(Di martedì 27 giugno 2023)ha firmato ildicon la. Adesso è: l'è arrivato tramite una diretta sul canale Twitch del, seguita da un comunicato sul sito. Come già anticipato ...

...Gestisci cookie FOTOGALLERY Twitter @juventusfc %s Foto rimanenti Calciomercato Rabiot allla... Il club bianconero aveva anticipato l'annunciocon una serie di indizi social, postando un ...L'annuncioe la firma arriverranno in giornata , intando è la stessache ci un indizio sul suo profilo Instagram.Rabiot ha firmato il rinnovo di contratto con la. Adesso è: l'annuncio è arrivato tramite una diretta sul canale Twitch del club, seguita da un comunicato sul sito. Come già anticipato , Rabiot rimarrà col club bianconero per un ...

Juve, Rabiot ha detto sì! Ufficiale il rinnovo di contratto Tuttosport

abbiamo ancora strade da percorrere fianco a fianco e siamo pronti a continuare a correre insieme verso i nostri obiettivi. Congratulazioni, Adrien!" la conclusione della nota ufficiale. Rabiot, ...Adrien Rabiot e la Juventus hanno deciso di rinnovare il contratto fino al giugno 2024 alle stesse cifre del precedente.