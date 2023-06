Juve | UFFICIALE il rinnovo di Adrien Rabiot

(Di martedì 27 giugno 2023) Laha annunciato ildi: il centrocampista francese prolungherà la sua permanenza in bianconero per un anno Laha annunciato ildi. Il giocatore rimarrà per ancora un altro anno a Torino. Di seguito il comunicato dei bianconeri. «ntus eancora insieme!rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia bianconera. 177 presenze, 17 gol segnati e tre trofei conquistati (uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana): questo il bottino accumulato fin qui, destinato a essere arricchito ancora. Le strade die dellantus si ...

Commenta per primo Ora è, Adrien Rabiot prolunga con la Juventus per una stagione. Il comunicato del club bianconero: Adrien rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Congratulazioni, Adrien!" la conclusione della nota. Rabiot, quindi, proseguirà allaper un'altra stagione. . 27 giugno 2023

Juve, Rabiot ha detto sì! Ufficiale il rinnovo di contratto Tuttosport

In casa Juventus è arrivato l'annuncio che tutti i tifosi stavano aspettando: Adrien Rabiot ha firmato il rinnovo di contratto. La trattativa stava volgendo in maniera positiva già da qualche giorno e ...Adrien Rabiot ha scelto di restare alla Juventus almeno per un'altra stagione. Il centrocampista francese ha deciso di rinnovare il suo contratto di un anno a pochi giorni dalla ...