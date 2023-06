Juve | Rabiot dopo il rinnovo | 'Scelta che arriva dal cuore | qui sono a casa'

Adrienha ufficialmente rinnovato con la Juventus . Il centrocampista francese resterà con i bianconeri per un altro anno. L'ex Paris Saint - Germain dopo l'annuncio ha parlato ai canali ufficiali del ...Lo conferma Pablo Bentancur, procuratore del giocatore 14.30 -, UFFICIALE il rinnovo di( QUI TUTTI I DETTAGLI ) 13.05 - Non è ancora chiusa per l'addio di Brozovic all'Inter: il croato ...

Continua il matrimonio tra Juventus e Rabiot. Dopo alcuni tentennamenti il centrocampista francese prolunga il suo contratto annuale con il club bianconero. Questo il comunicato ufficiale: “Juventus e ...Dal rinnovo con la Juve di Rabiot, all’arrivo imminente di Loftus-Cheek al Milan, passando per l’Inter pronta a ufficializzare Thuram, in attesa di capire cosa farà Brozovic: il mercato di Serie A si ...