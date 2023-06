Juve | Jacobelli | «Rabiot non basta | Allegri vuole Milinkovic»

Jacobelli: «Rabiot non basta alla Juve, l'ideale per Allegri è Milinkovic-Savic» Juventus News 24

Jacobelli: «Rabiot non basta alla Juve, l’ideale per Allegri è Milinkovic-Savic». L’analisi e le parole del giornalista Jacobelli a Sky Sport 24 ha parlato di Rabiot e Milinkovic-Savic in chiave Juve.Uefa verso l'esclusione per una stagione, una multa e la chiusura del procedimento davanti alla giustizia sportiva europea. In questo caso, la Viola subentra in Conference League al posto dei biancone ...