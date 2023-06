Juve | Cuadrado ha preso la sua decisione | lascerà i bianconeri a parametro zero

(Di martedì 27 giugno 2023) Juan, ancora per pochi giorni giocatore dellantus, non rinnoverà il suo contratto con il club bianconero Juan, ancora per pochi giorni giocatore dellantus, non rinnoverà il suo contratto con il club bianconero. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il colombianola Vecchia Signora ae tra pochi giorni valuterà le offerte migliori per iniziare la sua nuova avventura.

Juan, ancora per pochi giorni giocatore della Juventus, non rinnoverà il suo contratto con il club bianconero Juan, ancora per pochi giorni giocatore della Juventus, non rinnoverà il suo contratto con il club bianconero. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il colombiano lascerà la ...Allo stesso tempo lapuò prendere tempo confermando il miglior giocatore della passata ... Dalla stagione 2019/20 nessun giocatore ha disputato più gare di lui (177, al pari di), e, ...Allegri torna e propone un 4.4.2 con Dybala e Morata davanti ed una linea di 4 centrocampisti: Rabiot e Bentancur in mezzo,ed in teoria Chiesa sulle fasce. In breve tempo si scontrano il ...

Cuadrado scioglie le riserve: non rinnova e lascia la Juventus Tutto Juve

Juan Cuadrado non rinnoverà il contratto che lo lega alla Juventus: si chiude dopo otto stagioni la sua avventura in bianconero.Continua il matrimonio tra Juventus e Rabiot. Dopo alcuni tentennamenti il centrocampista francese prolunga il suo contratto annuale con il club bianconero. Questo il comunicato ufficiale: "Juventus e ...