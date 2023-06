Juve | c'è una minaccia concreta per Pau Torres

(Di martedì 27 giugno 2023) Come riferisce Relevo, in questo momento è l'Aston Villa la principale antagonista dellantus per il difensore classe '97...

'La canzone modificata con cori antiNon ce lo aspettavamo, non è statacosa bella, ma credo che tutti lo abbiamo dimenticato perché la cosa più importante era festeggiare la vittoria dell'Italia, abbiamo visto un grande ...Ogni giornonovità , e nell'allenamento di giornata è statamaglia con un autografo speciale ...Per il primo serve convincere laconproposta da almeno 70 - 80 milioni di euro, mentre per il nigeriano la richiesta di De Laurentiis supera i 100 milioni. Tutto comunque è ancora in ballo, ...

"Juve, un anno fuori dalle coppe. Fiorentina in Conference" Corriere dello Sport

È per questo che si cerca un'intesa per la Juventus, al ritorno dal tour negli Stati Uniti d'America. L'idea è giocare l'8 o il 9 agosto, in serata. E regalare al pubblico di Bari una notte di grande ...Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Fabrizio Biasin ha analizzato il momento in casa Juventus: "La Juventus si arrovella sulle leggende metropolitane legate al suo ...