Julian Sands | la morte in montagna sfiorata già negli anni ’90 | il suo racconto

(Di martedì 27 giugno 2023)era un appassionato died escursioni e prima della scomparsa raccontò di essere stato vicino alla, in una situazione molto pericolosa, nei primi’90, mentre si trovava sulle Ande, in Sud America, insieme ad altre persone. L’attore spiegò al The Guardian: “La cosa più vicina allaa cui sono arrivato? Nei primiNovanta, sulle Ande, sono stato colto da un’atroce tempesta sopra i ventimila metri. Eravamo in tre e stavamo tutti molto male. Alcuni ragazzi vicino a noi sono morti, siamo stati davvero molto fortunati”. Nella stessa intervista aveva aggiunto che per lui la felicità era “sulla cima di una, in una mattinata fredda”. Nel 2023 le cose però purtroppo sono andate diversamente, con il ritrovamento ...

Come riportato da Variety, le autorità hanno confermato il ritrovamento di resti umani nei pressi dell'area di ricerca in cui l'attore britannico era scomparso durante un'escursione a gennaio. Il Dipartimento dello sceriffo di San Bernardino ha confermato sabato scorso che alcuni escursionisti civili hanno scoperto dei resti umani. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Julian Sands. Secondo quanto riferisce la Cnn, resti umani sono stati trovati in un luogo selvaggio del monte Baldy, nel sud della California, vicino all'area in cui si sono perse le tracce dell'attore.

L'attore britannico ha fatto perdere le sue tracce il gennaio scorso durante un'escursione nelle vicinanze del Monte Baldy. Da allora le ricerche non hanno avuto fortuna anche a causa del maltempo. Come riportato da Variety, le autorità hanno confermato il ritrovamento di resti umani nei pressi dell'area di ricerca.