Julian Sands | i resti umani nelle montagne della California sono dell' attore britannico

Sono dell'attore britannicoi resti umani trovati nelle montagne della California, scomparso durante un'escursione nel gennaio scorso. Lo riferisce la Cnn citando la polizia, tre giorni dopo il ritrovamento dei ...A distanza di oltre 5 mesi dalla sua scomparsa, il corpo del famoso attore britannicoè stato identificato, ...Appartengono all'attorei resti trovati sulle montagne della California. Lo confermano ufficialmente leautorità di San Bernardino."Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno ...

California, polizia: i resti trovati sono dell'attore Julian Sands TGCOM

