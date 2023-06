Julian Sands è morto | l’annuncio della polizia in California

A distanza di oltre 5 mesi dalla sua scomparsa, il corpo del famoso attore britannicoè stato identificato, ...Appartengono all'attorei resti trovati sulle montagne della California. Lo confermano ufficialmente leautorità di San Bernardino."Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno ...Ora c'è la conferma della polizia: i resti umani trovati sul Monte Baldy, in California, il 24 giugno scorso sono quelli dell'attore britannico. L'uomo era scomparso durante un'escursione a gennaio. Si indaga sulle cause della morte La notizia è stata riportata dalla Cnn, citando la polizia, tre giorni dopo il ritrovamento dei ...

Identificati i resti di Julian Sands, star di Camera con vista Agenzia ANSA

A distanza di oltre cinque mesi dalla sua scomparsa, il corpo del famoso attore britannico Julian Sands è stato identificato, dopo che resti umani erano stati trovati sabato scorso da escursionisti ...In una dichiarazione, la famiglia ha fatto sapere di essere profondamente grata al Dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino che sta continuando le ricerche. Julian… Leggi ...